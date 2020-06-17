Pakdemirli: Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum, yıkılabilir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulundu. "Özellikle koronavirüs salgınından sonra vatandaşlarımızın doğayla iç içe olabildikleri hobi bahçelerine yönelik ilgisi arttı. Ne kadar güzel değil mi? Hayır değil. Hobi bahçeleri yasalara uygun olmayan bir faaliyet. Cezai müeyyidelerle karşılaşabilirsiniz" diyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Aradaki aracılar kazansın diye tarım arazilerimizi çölleşmenin kucağına atmayacağız, suyumuzun bu kadar fütursuzca kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz, insanımızın tarıma olan ilgisinin kullanılarak kandırılmasına da göz yummayacağız.

Noter aracılığı ile hobi bahçesi arazisi satın alan vatandaşlarımızı uyarıyorum; bu arazilerde hiçbir zaman hissedar olamayacaksınız ve tasarruf hakkınız bulunmayacak. Satın aldığınız taşınmazlar yıkılabilir."

Daha yeşil bir Türkiye, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle; dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri konumuna geldik.



Bir yandan da ormanlarımızı yangınlardan korumak için fedakar teşkilatımızla gece gündüz çalışıyoruz. #ÖnceOrmanÖncüTeşkilat pic.twitter.com/yO0WXOedrT — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 17, 2020

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