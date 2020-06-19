AK Parti: TBMM Başkanlığı'na yeniden Şentop'u aday göstereceğiz

Bostancı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- (Seçim yasası ve barolarla ilgili çalışma) Seçim ve siyasi partiler yasasına ilişkin bir heyet oluşturuldu. Bu heyet çalışmalarını sürdürüyor. Aceleye getirilecek bir konu değil. Bunun muhakkak Cumhur İttifakı ile yürütülecek çalışmalar olduğu gibi, diğer partilerle yürütülecek çalışmalar da önemli. Ona ilişkin çalışmalar biraz zaman alacak gibi görünüyor. Barolar konusundaysa istişareler aşağı yukarı yapıldı. Milletvekillerinin görüşleri alındı. Son birkaç değerlendirme var. Onlar da tamamlandığında Meclis Başkanlığı'na vereceğiz.