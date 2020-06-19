Çanakkale ve Erzincan'da maske takmak zorunlu hale getirildi

Çanakkale Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına kişiler arası mesafe ve kişisel temizlik kurallarına riayet etmenin yanı sıra merkez ilçede tüm vatandaşların zorunlu olarak maske takmasına karar verildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "22 Haziran Pazartesi gününden itibaren, İl Hıfzıssıhha kararı ile maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına. Tedbirlere ilişkin kararların, uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi" denildi.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Vali Mehmet Makas Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Kovid-19'la mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tüm açık ve kapalı alanlarda vatandaşların burun, ağız ve çenesini tamamen kapatacak ve kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde tıbbi veya bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verdiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davrananların ve iş yerlerinin, 19-20 ve 21 Haziran tarihlerinde ikaz edilmesine, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren de maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.