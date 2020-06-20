LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB'in sitesinde yayınlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlandığını duyurdu.

Selçuk, "2020 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarına http://meb.gov.tr’den ulaşabilirsiniz. Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz. Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız" dedi.

2020 LGS Soru kitapçığı ve cevap anahtarına https://t.co/bePstxgGBF’den ulaşabilirsiniz.



Kitapçıklarınızı, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren okullarınızdan alabileceksiniz.



Rehberlik hizmetlerimizle, sınava katılan ve katılmayan tüm öğrencilerimizin yanında olacağız. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 20, 2020

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