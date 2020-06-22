İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın nedeniyle hastane tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangının nedeni henüz bilinmiyor. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.