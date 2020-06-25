Bodrum'da yangın: 15 dönümlük alan zarar gördü

Bodrum Yalıkavak'ta makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, saat 17.00 sıralarında, kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangında, 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.