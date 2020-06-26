RTÜK'ten TELE 1'e Abdülhamid soruşturması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, TELE 1 TV hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. İncelemenin gerekçesi olarak Merdan Yanardağ’ın canlı yayında Sultan Abdulhamid ile ilgili kullandığı ifadeler gösterildi.

Şahin, “TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır” dedi.

TELE 1 televizyonunda 18 dakika isimli programda program sunucu Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdulhamid Han ile ilgili sözleri nedeni ile inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) June 25, 2020

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Cübbeli Ahmet'ten tepki

Merdan Yanardağ’ın Sultan Abdulhamid ile ilgili sözleri sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Abdülhamîd Hân Hazretleri’ne ‘aşağılık’ diyebilme gücünü nereden alıyor?! Üzerimizde bunca hakkı bulunan Hâkânımıza yaptığı bu hakaretten dolayı kendisini Allah’ın adâletine havale ediyor ve hepinizden bu kınamaya destek bekliyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

Merdan Yanardağ, Abdülhamîd Hân Hazretleri’ne “aşağılık” diyebilme gücünü nereden alıyor?! Üzerimizde bunca hakkı bulunan Hâkânımıza yaptığı bu hakâretten dolayı kendisini Allâh’ın adâletine havâle ediyor ve hepinizden bu kınamaya destek bekliyoruz! #AbdulhamidAşağılıkDeğildir pic.twitter.com/6PUojJfU7f — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) June 25, 2020

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Yanardağ’ın incelemeye gerekçe gösterilen ifadeleri ise şu şekilde:

"1908'de Abdülhamid despotizminin, emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan, Mithat Paşa'yı Taif'te boğduran, Osmanlı-Türk aydınlanmasını, modernleşmesini savunan bütün aydınlara zulmeden, Namık Kemal'lere, Tevfik Fikretlere..."