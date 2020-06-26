YKS turizm nedeniyle ertelenmedi diyen öğrenciler Etstur'a düşük puan verdi

YKS'nin ertelenmemesi nedeniyle 27-28 Haziran tarihinde sınava girecek öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'a ait Etstur'un mobil uygulamasının puanını düşürmek için harekete geçti.
YKS'nin turizm nedeniyle öne çekildiğini savunan öğrenciler, Turizm Bakanı'na ait Etstur'un Google Play puanını bir gecede 4,1'den 1,1'e indirdi.— Nezih Onur Kuru (@NOnurkuru) June 26, 2020
Z kuşağında YKS’nin erkene alınmasına tepki büyüyor. 7 milyondan fazla Z kuşağı üyesi 2023’te oy kullanabilecek pic.twitter.com/ZAVOkYzMHb
Euronews'te yer alan habere göre sınavın, Kovid-19 normalleşme sürecinde turizm sektörünü etkilememesi için erken bir tarihe alındığına ve daha sonra ertelenmediğine inanan öğrenciler, turizm şirketinin uygulamasına düşük puan vererek tepki gösterdi.
Etstur: 4,1➡️1,1— şilan* (@Sla66107989) June 26, 2020
Maxroyal:1,0
Atlasglobal:2,1(kardeşinin)
Odamax:3,9#YksAkpyiGötürür pic.twitter.com/ASgkRFdYCi
Bazı öğrenciler, 5 üzerinden 1 puan verdikleri uygulamaya yorum yazarak bu şekilde puan verme gerekçelerinin YKS sınavına ilişkin gelişmeler olduğunu belirtti.
YKS'ye hazırlanan öğrenciler, Kovid-19 salgını gölgesinde yapılacak sınavın sağlıkları için tehlike oluşturacağını belirterek sınavın ertelenmesini istemişti.
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