YKS turizm nedeniyle ertelenmedi diyen öğrenciler Etstur'a düşük puan verdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenmesi için sosyal medya kampanyası başlatan öğrenciler, şimdi de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sahibi olduğu turizm şirketi Etstur'u hedef aldı.

YKS'nin ertelenmemesi nedeniyle 27-28 Haziran tarihinde sınava girecek öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'a ait Etstur'un mobil uygulamasının puanını düşürmek için harekete geçti.

YKS'nin turizm nedeniyle öne çekildiğini savunan öğrenciler, Turizm Bakanı'na ait Etstur'un Google Play puanını bir gecede 4,1'den 1,1'e indirdi.



Z kuşağında YKS’nin erkene alınmasına tepki büyüyor. 7 milyondan fazla Z kuşağı üyesi 2023’te oy kullanabilecek pic.twitter.com/ZAVOkYzMHb — Nezih Onur Kuru (@NOnurkuru) June 26, 2020

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Euronews'te yer alan habere göre sınavın, Kovid-19 normalleşme sürecinde turizm sektörünü etkilememesi için erken bir tarihe alındığına ve daha sonra ertelenmediğine inanan öğrenciler, turizm şirketinin uygulamasına düşük puan vererek tepki gösterdi.

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Bazı öğrenciler, 5 üzerinden 1 puan verdikleri uygulamaya yorum yazarak bu şekilde puan verme gerekçelerinin YKS sınavına ilişkin gelişmeler olduğunu belirtti.

Twitter Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'a ait Etstur'un mobil uygulamasının puanı

YKS'ye hazırlanan öğrenciler, Kovid-19 salgını gölgesinde yapılacak sınavın sağlıkları için tehlike oluşturacağını belirterek sınavın ertelenmesini istemişti.