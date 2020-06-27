TYT'nin ardından uzmanların yorumu ne oldu?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylara toplam 120 soru yöneltildi ve 165 dakika süre verildi. Sınav sonrasında bazı adaylar Türkçe sorularının uzun olduğunu, bazıları ise matematikte zorlandıklarını söyleseler de genel görüş soruların kolay olduğu doğrultusundaydı.

YKS TYT saat 10.15'te başladı ve sınav 165 dakika sürdü. TYT testi 13.00'te biterken şimdi sırada AYT ve YDT var. İlk oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sorumları yapmaya başladı ve sınavın zor olup olmadığı merak edildi.

Mabel Matiz sorusu gündem oldu

TYT Türkçe testindeki Mabel Matiz sorusu YKS'ye damga vurdu. TYT Türkçe testinde “Gözümün gördüğü, göğsümün bildiği ile bir değil” cümlesinde anlatılmak istenen nedir?” şeklinde bir soru soruldu.

YKS zor muydu, kolay mıydı?

Sınav biter bitmez üniversite adayları soluğu sosyal medyada aldılar. Yorumlarda sınavın zor olduğundan bahseden de vardı, kolay olduğundan da...

Peki uzmanların yorumu ne oldu?

Hürriyet'in haberine göre Gen Eğitim Kurumları'nın sorular hakkındaki yorumları şöyle oldu:

Matematik

Matematik soruları önceki yıllara göre daha kolay sorulardan oluştu. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi 9 ve 10'uncu sınıf kazanımlarını sorguluyor. Soruların yapısına bakıldığında okuduğunu anlama, yorumlama ve temel işlem becerilerine sahip gerektiriyor. Yıl boyunca yayınlarımızda kullandığımız sorularla büyük paralellik gösterdiğini görüyoruz.

Geometri

Geometri açısından müfredatı tam sorgulayan, analitik düşünmeye dayalı, konu kapsamı çok iyi hazırlanmış bir sınavdı. Konuyu doğru öğrenmiş ve bol uygulama ile sorgulamayı pekiştirmiş öğrencinin rahatlıkla çözebileceği bir sınav olması, sınavın çok iyi hazırlanmış olduğunu gösteriyor. Soruların birçok kazanımı hedeflemesi, tek yönlü çalışmaktan uzaklaşıp çok yönlü çalışmayı gerektiriyor.

Türkçe

Sorular önceki yıllarda düzenlenen TYT ile yapı olarak benzerlik gösterirken öğrencilerin en çok zorlandıkları alan olduğunu görüyoruz. Paragraf sorularının seçeneklerindeki güçlü çeldiriciler öğrencilerin karar vermesini güçleştirmiş ve zaman kaybı yaşamalarına neden olmuştur. Dil bilgisinde yazım, noktalama ve ses bilgisi sorularının sorulduğu, sözcük türleri, sözcüğün yapısı ve cümlenin ögeleri konularından da soru sorulduğu görülmektedir. Müfredat dışından da soru bulunmuyor.

Fizik

Sorular temel fizik bilgileri kullanılarak günlük hayat problemlerinin hikayeleştirilmesi ve bunların yorumlanması üzerine kurulmuştur. Son yıllarda olduğu gibi yine işlem gerektirecek soru sorulmamıştır. Sorularda herhangi bir bilimsel çelişki bulunmamaktadır. Sorular genellikle kolay ve orta düzey zorluk derecesine sahiptir.

Kimya

27 Haziran 2020 tarihinde yapılan TYT sınavının kimya bölümünde yer alan sorular MEB müfredat ve kazanımlarına uygun hazırlanarak öğrencilerin kolaylıkla yanıtlayabileceği sorulardan oluşmuştur. 4 tane 9. Sınıf, 3 tane 10. Sınıf müfredatından soru sorulmuştur. Sorulan sorular temel bilgilerin hatırlanmasına yönelik olup, yoruma dayalı sorulara çok yer verilmemiştir. Eleyici diye nitelendirdiğimiz tarzda sorular bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin rahatlıkla çözdüğü bir sınav olmuştur.

Biyoloji

Sınav sorularının müfredatla uyumlu, 9 ve 10. sınıflarda öğrencilerin biyoloji dersinde edindiği bilgilerini kullanmaya ve bu bilgileri farklı yorumlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görülmektedir.

Tarih

Tarih soruları bu yıl da geçtiğimiz yıllardaki gibi “'bilgiyi'' ve ''bilgiyi analiz etme gücünü'' ölçmeyi hedeflemiştir. Müfredattaki konuları kapsayan tarih sorularının zorluk derecesi orta düzeydedir. Konuların kazanımlarına hakim olan ve kazanımları neden sonuç ilişkisi içerisinde yorumlayabilen adaylar tarih testinde başarılı olacaktır.

Coğrafya

Müfredat dışı sürpriz denilebilecek bir soru bulunmamaktadır. Zorluk derecesi bakımından biri dışında tüm sorular çok genel ve kolay, sene içi sınavlarımızda, testlerimizde, yayınlarımızda kullandığımız sorularla aynı doğrultudadır. Bu nedenle öğrencilerimizin sorun yaşamadan soruları rahatlıkla çözeceklerini inanmaktayız.

Felsefe

Önceki senelerdeki TYT sınavlarında olduğu gibi bilgi soruları ağırlıklı sorulmuştur. Soruların müfredata uygun olduğunu ve beklemeyen bir soru ile karşılaşılmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Soruların zorluk derecesine baktığımızda; soruların orta seviyede olduğunu ifade edebiliriz.