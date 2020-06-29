Milli elektrikli trenin fabrika testleri başlatıldı

Yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testleri Sakarya'da başladı. Bakan Karaismailoğlu, "Bu yıl sonunda raylara indirilecek ve kısa sürede yolcu taşımacılığına başlayacağız" dedi. Varank da sonraki hedefin 200 kilometrenin üstüne çıkan Yüksek Hızlı Tren setlerini üretmek olduğunu söyledi.