Arınç'tan FETÖ açıklaması: Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir

Bülent Arınç Habertürk yayınına telefonla bağlanarak "FETÖ'de kimse masum değil" sözlerine açıklık getirdi. Arınç’ın açıklamaları şöyle:

-15 Temmuz’un siyasi ayağı araştırılmalı. FETÖ örgütü nasıl silah kullanacak bir noktaya geldi? İşin politik, toplumsal boyutu var. Bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmişlerdir.

-2011 seçimlerinden sonra FETÖ kendini belli etmeye çalıştı. Gülen’i ziyaret etmeye giden milletvekilleri var. Bunlara plaket verenler var. 15 Temmuz’da KPSS’de soru çalındığını öğrendik. 15 Temmuz’dan önce kim konuştu?

-Kendilerini bu kadar gizleyenlere biz hüsnüzan göstererek güzel yüzlerine aldanmışsak buna ne denecekse denecek ama bilin ki; herkes bunun içerisinde bir kere kendini buldu.

-Bütün siyasetçiler belki Deniz Baykal hariç bunlarla bir araya gelmiştir.