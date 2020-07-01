Soylu'dan Van'da batan göçmen teknesi açıklaması: Teknede 55-60 kaçak göçmen olduğunu değerlendiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- Teknenin içinde 55-60 kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı.
- Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı.
- Teknenin 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Henüz yeri tespit edilmiş değil.
- Ankara'dan Row cihazı (su altı görüntüleme cihazı) getirildi. Bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması gerçekleştirdik.
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