Cem Yılmaz'dan Netflix'e: Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor

Cem Yılmaz, birkaç gün önce tepki gösterdiği Netflix'i affetti. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Yılmaz, "Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor" ifadesini kullandı.

Twitter, Facebook, Netflix, YouTube gibi platformları hedef alan tartışmaların ardından komedyen Cem Yılmaz yeni bir paylaşımda bulundu.

Birkaç gün önce Karakomik Filmler'in duyurusunu paylaşmayan Netflix'e tepki gösteren Yılmaz, platformu 'affetti'. Yılmaz, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Neyse hadi tamam barıştık, senin de işin zor" dedi.

Neyse hadi tamam barıştık @netflixturkiye Senin de işin zor :)) 😜 kıpıssss.... — Cem Yılmaz (@CMYLMZ) July 1, 2020

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