Feyzioğlu, Meclis kapısındaki baro başkanlarına dair konuştu: AK Partili Turan '3 temsilci gelsin' dedi, kabul etmediler

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM kapısında bekleyen baro başkanlarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Barolar ile birlikte meslek kuruluşlarının yapısını değiştirmeye yönelik yasa değişikliği teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Ancak komisyondaki toplantıya katılmak ve bu teklife karşı görüşlerini sunmak isteyeniçeri alınmadı. Bunun üzerinevede aralarında bulunduğu 20 baro başkanıönünde beklemeye başladı.

Bu duruma dair kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Meclis girişindeki baro başkanlarının kendi belirleyecekleri 3 temsilcinin Komisyona katılması için AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan öneri getirdi. Öneri tarafımdan iletildi. Sayın Başkanlar 'Hepimiz gireceğiz üçümüz konuşacağız' karşı önerisini ilettiler ve kabul etmediler" dedi.

1.Meclis girişindeki baro başkanlarının kendi belirleyecekleri 3 temsilcinin Komisyona katılması için Milletvekili Sn.Bülent Turan öneri getirdi.Öneri tarafımdan iletildi. Sayın Başkanlar "hepimiz gireceğiz üçümüz konuşacağız" karşı önerisini ilettiler ve kabul etmediler. pic.twitter.com/wyUOrTqVHu — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) July 2, 2020

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