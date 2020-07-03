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    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan 'ekmek zammı' açıklaması

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    Sputnik Türkiye
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    Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammıyla ilgili "Yüzde 40 açıklamaları, yüzde 50 zam talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz buna müsaade etmeyiz" dedi.

    Balcı, Kocaeli’de düzenlendiği basın toplantısında ekmek fiyatları tartışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Balcı, basında yer alan ve ekmeğe zam olacağı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'yüzde 40 zam' talebinin ciddiyetten uzak olduğunu söyledi. 

    Şu anda geçerli olan fiyatların yıl sonuna kadar devam etmesinin planlandığını ifade eden Balcı, "Türkiye geneline ekmek fiyatı 2019 yılının Aralık ayından bugüne kadar azami fiyat 7 buçuk lira ile 7.75 arasında uygulanmaktadır. Bu bütün illerde 7 buçuk, 7.75 kilogram fiyatı uygulanıyor demek değildir. 7 lira, 6.75 lira kilogram uygulayan illerimiz var. Ama şunu ifade edebilir ki, Türkiye genelinde ekmek fiyatı 7-8 aydır, 7.50-7.80 arasında uygulanmaktadır. 2002 yılından bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir yıl Fırıncılar Federasyonu olarak, fırıncılar odası olarak ülke enflasyonu üzerinde bir artış söz konusu olmamıştır. Yüzde 40 talebi ciddiyetten uzak bir taleptir. Olması mümkün olmayan bir taleptir. Bizim federasyonumuzun gündemine olan bir talep değildir. Yaklaşık 15 gün önce federasyonumuzun bütün kurullarının yapmış olduğu toplantıda gerek un fiyatlarındaki artış gerek maya fiyatlarındaki artışlar ile ilgili çalışmalar ele alınmış olup mümkün olduğu kadar 8 aydır uygulanan azami kilogram fiyatının üzerine çıkmadan yıl sonuna kadar bunu tamamlamayı düşünüyoruz” dedi.

    Bu yıl un hasadında artış beklediklerini ifade eden Balcı, “Doğrudur, un fiyatlarında yaklaşık 1-2 aydır bir artış olmuştur. Bu artış yüzde 10-15 civarında olmuştur. Konu ilgili bakanlık Olan Tarım ve Ormanlık Bakanlığı ve Ofis Genel Müdürlüğü, federasyonumuz tarafından yakından takip edilmektedir. Yine ifade edildiği gibi, bu seneki buğday hasadında kesinlikle süne söz konusu değildir. Buğdayda süne hastalığı söz konusu değildir. Bir önceki yıla göre hasadın daha çok gerçekleşmesi bekleniyor. Yaklaşık 21 bin milyon ton buğday hasadı bekleniyor. Verimlilik geçen yıla göre çok daha fazla. Dolayısıyla bir şeyleri bahane ederek unda tekrar zam olacakmış, ‘bir ay sonra un fiyatları artacak bundan dolayı bizim talebimiz en az 47 olmalı ifadelerini kullanmak son derece yanlış ve talihsiz bir açıklamadır. Bu gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

    Balcı, vatandaşların ekmek fiyatları konusunda tedirgin olmasını gerektiren bir durum olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu: 

    "8 aydır uygulanan ekmek fiyatının üzerine bir fiyatı yıl sonuna kadar muhafaza etmeyi planlıyoruz. Çok olağan üstü durum olmaması durumunda bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Eğer bugün bir vilayette ekmeğin kilogram fiyatı 6 buçuk lira civarında ise orada fiyat artışı uygulanıyorsa ve 7 buçuk, 7,8’i geçmiyorsa bunu yeni bir zam olarak algılamamak gerekir. Bu uygulanan fiyat 8 ay önce uygulanan fiyat. O ilde 8 ay geç uygulanmış demektir. Yüzde 40 açıklamaları, yüzde 50 zam talebi açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz buna müsaade etmeyiz."

    İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, dün yaptığı açıklamada "Artan maliyetlerden dolayı İstanbul'da 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira 75 kuruş olmasını talep ediyoruz" demişti.

    Etiketler:
    Zam, ekmek fiyatları, Ekmek, Halil İbrahim Balcı, Türkiye Fırıncılar Federasyonu
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