Ankara Barosu'ndan avukatlara çağrı: Suç duyurusuna imza için adliyeye bekliyoruz

Ankara Valiliği’nin 'Büyük Savunma Mitingi' öncesi aldığı 15 gün süreliğine eylem ve gösteri yasağı ilan etmesi nedeniyle Ankara Barosu yazılı açıklama yaparak, avukatları suç duyurusunda bulunmak için adliyeye çağırdı.

Ankara Barosu, Ankara Valiliği’nin 'Büyük Savunma Mitingi' öncesi aldığı 15 gün süreliğine eylem ve gösteri yasağı ilan etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Açıklamada, "Suç duyurusuna imza vermek isteyen meslektaşlarımızı saat 15:00'te Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi'ne bekliyoruz" denildi.

'Savunma Mitingi'nin valilik kararıyla engellendiği, Anıt Park’ın ise tamamen kapatılması nedeniyle mitingin gerçekleşme imkanının olmadığı belirtilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Ankara Valiliği'nin 02.07.2020 tarihli kararı uyarınca, pandemi bahanesi ile bugün yapılacak olan savunma mitingi engellenmiş, Anıtpark tamamen kapatılmış ve bu nedenle planlanan mitingin gerçekleştirilme imkanı kalmamıştır.

Gerek bu açıkça Anayasa'ya aykırı karara, gerekse 22.06.2020 tarihinde Baro Başkanları'nın Ankara girişindeki hukuka aykırı engelleme ve insanlık dışı muamele nedeniyle çok sayıda Baro Başkanlarımızla birlikte bugün suç duyurusunda bulunacağız.

Bu hukuksuzluk mesleğimize ve tüm meslektaşlarımıza yönelmiştir. Suç duyurusuna imza vermek isteyen meslektaşlarımızı saat 15:00'te Sıhhiye’de bulunan Ankara Adliyesi'ne bekliyoruz.”

Ankara Valiliği’nin 02.07.2020 tarihli kararı uyarınca, pandemi bahanesi ile bugün yapılacak olan savunma mitingi engellenmiş, Anıtpark tamamen kapatılmış ve bu nedenle planlanan mitingin gerçekleştirilme imkanı kalmamıştır https://t.co/A8DMdSPjk1 pic.twitter.com/v1OKRnXoaC — Ankara Barosu (@ankarabarosu) July 3, 2020

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