Sakarya'daki patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin aktardığına göre Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

Soruşturma kapsamında sorumlu müdür ile 2 ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11:15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.