Sağlık Bakanlığı, yeni dönemde okullarda alınacak koronavirüs önlemlerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan rehberde okulların koronavirüs bulaşması açısından riski olduğu belirtildi. Veliler okul açılmadan önce bilgilendirme formu ve taahütname imzalayacak. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında da maske ve mesafe kuralına uyulacak.

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı.

Rehbere göre, veliler, ateş öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda, aile içinde bu belirtilere rastlanması halinde veya Kovid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okul getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak.

Hazırlanan rehbere göre öğrenci ve öğretmenler maske takacak. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorlarda el antiseptiği bulundurulacak. Temassız ateş ölçer ve maske de olacak.

Sınıf düzeninde 1 metre sosyal mesafe olacak

Okullarda içerde bulunacak kişi sayısı öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenecek. Sınıf düzeni 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak.

Kantin, yemekhane gibi toplu kulanım alanlarında da bu kurala dikkat edilecek.

Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılacak.

Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanacak. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalı.

Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmeyecek.

'Teneffüsler sırayla yapılacak'

Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalı.

Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmeli.