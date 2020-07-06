Varank İstanbul'daki su kuyruğunun fotoğrafını paylaştı: Akşener ve Kılıçdaroğlu, iyi seyirler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kişisel Twitter hesabında İstanbul'un Şile ilçesinde oluşan su kuyruğunun fotoğrafını paylaştı.
Söz konusu paylaşımına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de etiketleyen Varank, "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0.0. İyi seyirler" dedi.
Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış.— Mustafa Varank (@varank) July 6, 2020
Olay İstanbul'da geçiyor.
DARK (İstanbul)
Yıl: 2020
Tür: Dram
IMDB: 0,0@meral_aksener @kilicdarogluk İyi seyirler! pic.twitter.com/Bu3SUCvS9a
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