Üniversite hastanesindeki 2 öğretim üyesi ve 2 asistan hekimde koronavirüs tespit edildi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü'nde görev yapan 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve bir personelde Kovid-19 tespit edildiği, genel durumları iyi olan doktorlar ve çalışanın tedavi ve evde izolasyon sürecinin başladığı açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 'alınan tüm tedbirlere rağmen sağlık çalışanlarında da oldukça sık görülebilen Kovid-19 enfeksiyonunun, hastane beyin cerrahisinden 2 öğretim üyesi, 2 asistan hekim ve bir personelde de tespit edildiği' bilgisi paylaşıldı.

Açıklamanın devamında, “Genel durumları iyi olan meslektaşlarımız ve personelimizle ilgili tedavi ve evde izolasyon süreci başlatılmıştır. Hastanemizde tüm birimlerde sağlık hizmeti sunumu gerekli tüm önlemler eşliğinde devam etmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, Kovid-19 küresel salgının halen devam ettiği, normalleşme sürecine uygun olarak önlemler eşliğinde AÜ Hastanesi’nde de kentin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmet sunumunun salgının başlangıcından bu yana sürdürüldüğü kaydedildi.