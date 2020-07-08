Avukatlardan adliyede 3 dakikalık alkışlı eylem

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında öğle saatlerinde toplanan onlarca avukat, yaklaşık üç dakikalık alkışlı eylem yaptı.

Avukatlar, "Savunma susmadı susmayacak", "Hak hukuk adalet", "Direne direne kazanacağız" diye sloganlar attı. Avukat Kemal Aytaç, akşam İstanbul Barosu önünde nöbette olduklarını ve açıklama yapacaklarını söyleyerek İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve tüm baro başkanlarıyla birlikte Meclis'te görüşmeler yapılacağı gün Ankara'ya gideceklerini belirtti. Eylem sonrası avukatlar dağıldı.