Kurtulmuş: Bana sorarsanız Ayasofya ibadete bugün açılsın

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz" dedi.

'15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı?' sorusuna yanıt veren Kurtulmuş, "İnsallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değil'

Kurtulmuş, 'anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oy kaybetmesi' iddialarına ilişkin ise "Bizde kamuoyunu her zaman takip ediyoruz. AK Parti en yakın siyasi rakibiyle arasında neredeyse iki katı mesafe olacak kadar birinci partidir. Milletin büyük bir desteği söz konusudur. AK Parti'nin oy kaybı söz konusu değildir. Biz kendi dersimize çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin başarıyla devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Eksikleri noksanları varsa uygulamaya bakılarak uygulamalarda düzenlemeye gidilebilir" diye konuştu.

Kurtulmuş, erken seçim ve ittifaklar meselelerinin ise 'gündemi saptırmak için ortaya çıktığını' belirtti.