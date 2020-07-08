Gaziantep Valisi Gül: Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor! Yasaklama önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz" ifadelerini kullandı.
Kıymetli hemşehrilerim,— Davut GÜL (@gul_davut) July 8, 2020
Şehrimizdeki vaka artışı tehlikeli boyuta ulaşıyor!
Yasaklama Önerileriniz için teşekkür ederim ama öncelikle en basit kuralları hayata geçirmemiz gerekiyor!
Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmaya ve sosyal mesafeye uymaya mecburuz
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