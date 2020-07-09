Ankara'da metruk yapılar için yıkım kararı çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı, bir dizi bölgedeki metruk yapıların yıkılacağını açıkldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

"Hıdırlıktepe, Atıfbey, İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.09.2012 tarih ve 1400 sayılı Kararı ile 6306 sayılı Yasa kapsamında Riskli Alan olarak belirlendiği, 6306 sayılı “ Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında Bakanlar Kurulunun 17.12.2012 tarih ve 4088 sayılı Kararı ile Riskli Alan ilan edilen bölge içerisinde kalmakta olan metruk yapıların 3194 sayılı Kanunun 39. maddesi ile 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin z bendine istinaden alandan kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümenince onaylanmıştır."