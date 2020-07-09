Ozan Güven'in şoförü: Deniz Bulutsuz arabada 'Fena tartıştık, ben bir şey yapmadım' demeye başladı

Oyuncu Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasında yeni bir gelişme yaşandı. Güven'in şoförü Hasan D., iki ismin tartıştığı geceyi anlattı ve Bulutsuz'un kendisine 'Çok fena tartıştık. Ozan yaralandı. Ben bir şey yapmadım' dediğini ileri sürdü.

Oyuncu Ozan Güven'in, sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla ilgili olarak bugün yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Dilek Yaman'ın aktardığına göre söz konusu iddiayla ilgili Güven'in şoförü Hasan D. ifade verdi. Güven'in tanığı olarak soruşturmaya dahil olan Hasan D., ifadesinin başında tartışmanın yaşandığı geceye dair detaylar verdi. Hasan D., şunları ileri sürdü:

"12 Haziran'da Ozan Bey ve Deniz Hanım'ın bir yemek programları vardı. Ben, çifti ve Deniz Hanım'ın arkadaşı Erdem Bey'i Bomonti'de bir mekana bıraktım. Saat 22:30 sularında geri aldım. Deniz'in arkadaşı Erdem Bey'i Mecidiyeköy'de bir arkadaşının evine bırakıp Ozan Bey'in arkadaşı Ramazan'ın evine çay içmeye gittik. Ben de çiftle birlikte yukarı çay içmeye çıktım. Ramazan Bey eski kız arkadaşından konu açtı" diyen Hasan D., şöyle devam etti:

Deniz Hanım da Ozan Bey'le tanıştığında bir sevgilisi olduğunu Ozan'la ilişkiye başladıklarında ayrıldıklarını söyleyince Ozan Bey bozuldu. 'İstersen nasıl birlikte olduğumuzu da anlat' dedi. Ozan Bey bozuldu ama konu kapandı ve başka konulardan sohbet etmeye devam ettiler. Ben saat 01:00 sularında Deniz Hanım ve Ozan Güven'i eve bırakıp ayrıldım. Gecenin üç sıralarında yeniden telefonum çaldı. Ozan Bey, Deniz Hanım'ı eve bırakmamı istedi. Ben geldiğimde Deniz Hanım kapının önünde bekliyordu. Arabaya bindiğinde bir şeyler olduğunu fark ettim. 'Ne oldu?' diye sorduğumda, Deniz Hanım bana 'Çok fena tartıştık. Ozan yaralandı. Hemen arkadaşlarını ara, ben bir şey yapmadım' demeye başladı."

'Bana 'İnan ben bir şey yapmadım' diye 3-4 kez tekrarladı'

'Ozan Bey yaralı' deyince eve geri döndüm. Arabayı park edip Deniz Hanım'a aracın içerisinde beklemesini söyledim. Eve gittiğimde Ozan Bey perişan haldeydi. Yüzü gözü çizik içinde, parçalanmış ve mahvolmuş durumdaydı . 'Doktora gidelim' dedim fakat kabul etmedi, 'Sen Deniz'i eve götür' dedi.

. 'Doktora gidelim' dedim fakat kabul etmedi, 'Sen Deniz'i eve götür' dedi. Ben Deniz Hanım'ın yanına gittiğimde benden içeride kalan bazı eşyalarını almamı istedi. Ben de bilgisayar ve şarj aleti gibi eşyalarını Deniz Hanım'a bıraktım. Bu arada Deniz Hanım bana 'İnan ben bir şey yapmadım' diye 3-4 kez tekrarladı. Benzinliğe geri döndüğümüzde Deniz Hanım için su aldım, kendisini arkadaşın evine bırakmamı istedi.

'Deniz Hanım beni yeniden aradı, Ozan Bey ile görüşmek istediğini söyledi'