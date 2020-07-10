Kulis: AK Partili vekil 'Babacan kur gibidir dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer' dedi

Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile bir televizyon programı yapmak için geçen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gittiğini hatırlattı.

"Ne yalan söyleyeyim, TBMM’de korona vakalarının arttığını duyunca biraz tedirgin gittim. Maske kuralına uyan vekiller çoğunluktaydı ama takmayanlar da vardı" ifadesini kullanan Par, 'Babacan kur gibidir' başlıklı yazısına şöyle devam etti:

"Korona'ya rağmen kulislerde ikram boldu. Karpuz, kiraz ve ekler ısmarladı bir vekilimiz. Meclis garsonları çok titizdi, tek kullanımlık çatal bıçaklarla servis yaptılar.

Vekiller 'Meclis kapansa da artık tatile gitsek' havasındaydı ama AK parti önümüzdeki hafta sosyal medya düzenlemesini geçirdikten sonra tatile çıkma niyetinde.

İktidar kulisinde konu hemen yeni kurulan partilere geldi ister istemez. AK Partili bir vekile 'DEVA Partisi’nin şansı ne kadar sizce?' diye sordum, esprili ama zekice bir cevap verdi: 'Babacan kur gibidir dolar yükselirse yükselir, düşerse düşer.'

Kamuoyu önünde pek belli etmiyorlar ama önümüzdeki seçimin kaderini ekonominin belirleyeceğinin AK Partililer de farkında."