MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Ayasofya’nın kapıları hamdolsun ardına kadar açılarak tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözlerine "Ayasofya Camii Türk milletinin mukaddes bir emaneti, mazisi İstanbul’un fethine kadar dayanan kutlu bir mabedidir" diye başlayan Bahçeli, şöyle devam etti: