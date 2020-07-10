Vatandaşlar Ayasofya'nın önünde toplandı: Selfie çektiler, ezanı videoya aldılar

Ayasofya'nın ibadete açılması ve yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararı çok sayıda vatandaş burada toplandı. Ayasofya ile selfie çeken vatandaşlar, karar sonrası okunan ilk ezanı da videoya aldı.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 250 kişilik grup, Ayasofya'nın ibadete açılması kararını burada karşıladı.

Ellerinde Türk bayrakları ile 'Allahuekber' sloganları atan vatandaşlar, zaman zaman Ayasofya ile özçekim yaptı. Ayrıca, Sultanahmet Camii ile Ayasofya'dan okunan ezan vatandaşlar tarafından telefonlarla kaydedildi.

MİL-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tarihi güne şahitlik etmelerinden dolayı Allah'a binlerce kez şükrettiğini belirterek, "Çok uzun süredir bu karar bekleniyordu. 86 yıllık bir özlem vardı. 86 yıllık özlemin son bulması ve Ayasofya'nın cami olarak açılıyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kıldı. © AA /

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kıldı. © AA /

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kıldı. © AA /

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kıldı. © AA /

Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kıldı. © AA / 1 / 5 © AA / Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yanı sıra vatandaşların bekleyişini sürdürdüğü tarihi Ayasofya Meydanı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Danıştay'ın kararını sevinçle karşıladı. Bazı vatandaşlar, meydanda namaz kıldı.

Çok heyecanlı olduklarını, Danıştay kararı için Ayasofya'da bulunmak istediklerini dile getiren Çelik, "Buranın cami olmasının özlemini duyan insanlar buradalar. Bütün arkadaşlarımız çok mutlu, huzurlu. Yetkililerimizden caminin ibadet yapılacak hale getirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kararı destekleyen vatandaşlardan Güngör Zengin de Ayasofya'nın camiye dönmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi. Vatandaşların burada akşam namazı kılmaya hazırlandığı aktarıldı.

Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sonrası okunan ilk ezan, vatandaşlar tarafından videoya alındıhttps://t.co/T5qXmgVA1o pic.twitter.com/OBeYn2VoGJ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 10, 2020

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