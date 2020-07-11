Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nden Ayasofya açıklaması: Cumhuriyet modernitesinin reddidir

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili kararı, “Ayasofya’nın müze statüsünün ortadan kaldırılması Atatürk’ün imzasının, Cumhuriyet modernitesinin, kültürün evrenselliğinin reddi anlamındadır” diye değerlendirdi.

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline ilişkin bir açıklama da TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu'ndan geldi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Ayasofya’nın ibadete açılmasına yönelik yaptığı açıklama şöyle:

‘Kaçak saray’a karşı mücadeleye devam edeceğiz’

"İktidarın Cumhuriyetle hesaplaşması devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin bakanlar kurulunun kararıyla 24 Kasım 1934 yılında müze olarak kullanıma açılan, 1985 yılından bu yana UNESCO dünya miras listesinde olan Ayasofya’nın müze statüsünün ortadan kaldırılması Atatürk’ün imzasının, Cumhuriyet modernitesinin, kültürün evrenselliğinin reddi anlamındadır. İnançların siyasete alet edilmediği, laik demokratik bir Türkiye için, Cumhuriyet değerlerini korumaya, Atatürk Orman Çiftliği’nde Atatürk’ün şartlı bağışına, vasiyetine ve hukuka aykırı inşa edilen 'kaçak saray'a karşı mücadeleye devam edeceğiz."