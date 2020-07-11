Gökkuşağı ledli aydınlatmayı satıştan kaldırdığı iddia edilen BİM’e tepki

BİM’in 14 Temmuz’da satışa çıkaracağını açıkladığı gökkuşağı ledli aydınlatmayı satmaktan vazgeçtiği öne sürüldü.
BİM marketlerinde, 14 temmuz tarihli BİM Aktüel'de yer alan gökkuşağı ledli aydınlatmayı satmaktan vazgeçip mağazaların kapısına "Ürünümüzün satışı durdurulmuştur" diye uyarı asması, sosyal medyada gündem oldu. pic.twitter.com/4tGtrsa3jz— Biz10 TV (@Biz10TV) July 11, 2020
Sosyal medyada BİM’in mağaza kapısına gökkuşağı ledli aydınlatmayı satmaktan vazgeçtiğine dair açıklama astığı paylaşımları yapıldı. İddia eden açıklamaya sosyal medyada tepki yağdı.
Bunu arabistanda bile yapmazlar lan şaka mi bu pic.twitter.com/sMgpOnMvUa— 🍒 (@HOPEKOOKk) July 10, 2020
Paylaşılan fotoğraflarda “Gökkuşağı renkli aydınlatma’ ürünün satışı durdurulmuştur” yazıldığı görülüyor.
14 Temmuz tarihli BİM Aktüel'de yer almıştı.
Konuya ilişki BİM'den henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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