Erbaş'tan Ayasofya açıklaması: 86 yıllık ara dönem olmuştur, süreç içinde tepkiler ortadan kalkacaktır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim" dedi.