İnce 'Davet gelirse Ayasofya’da namaza gidebilirim' sözüne açıklık getirdi

Hürriyet'in haberine göre İnce şunları söyledi: "Ezan davettir. Bunu bilmeyecek kadar cahil değilim. Namazın daveti, tabii ki ezandır. Ama pandemi koşullarındayız. Bu bir. İkincisi, ilk kez kılınacak namaza talep fazla olacak. Herkes giremeyeceğine göre buna bir sınırlama getirilmesi kaçınılmaz olabilir. Bir davetli listesi çıkarılma ihtimali yüksek gibi görülüyor. Ben buna yönelik olarak söyledim. Bunu kastettiğimin herkes tarafından anlaşılmış olması lazım. Anlamayanların iyi niyet sahibi olmadıklarından yüzde yüz eminim.

Türkiye bağımsız bir ülke. Bu kararı Türkiye verir. ABD veremez, Yunanistan veremez. Biz veririz. Ayasofya’nın açılmasında bir sakınca görmüyorum. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müze kararı veren Atatürk’ü eleştirmesine itiraz ediyorum."