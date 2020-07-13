Kayıt
11:52 13 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Fatih Erbakan '15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir' sözüne açıklık getirdi

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 936
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104027/95/1040279513_0:33:1200:708_1200x675_80_0_0_0bff18247aece7b89ad63bc74a7ef928.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007131042443936-fatih-erbakan-15-yasinda-biri-cinsel-olgunluga-eristigine-gore-rizasi-gecerlidir-sozune-aciklik/

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" şeklindeki ifadesine açıklık getirdi. Erbakan, "İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim" dedi.

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Seçim kararı alınması durumunda hangi ittifakın parçası olacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Erbakan, projelerini ve kırmızı çizgilerini ortaya koyacaklarını, faiz yerine üretim ve istihdam ekonomisini savunduklarını hatırlattı.

    Bunları hangi ittifakta gerçekleştireceklerini değerlendireceklerini belirten Erbakan, "Yeni sistemde ittifaklar siyasetin bir parçası. O noktada da milli görüşün hedeflerine ulaşmasında hangi ittifakla birlikte olursak daha başarılı oluruz. İlgili kurullarla görüşülerek karar verilir" diye konuştu.

    15 yaşındaki çocukların evlenmesi ile ilgili sözleri anımsatılan Erbakan, şunları söyledi:

    "İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim. İnfaz düzenlemesinde binlerce kişi olarak ifade ediliyor... Erken yaşta evlilik yapmış, anne baba rızası var. Çocukları olmuş, sonra 'Sen küçük yaşta bir kızla evlendin' deyip evlenen erkeği hapse atıyorsunuz. Erkeğin babasını da hapse atıyorsunuz. Çeşitli suçlardan affettiniz çıkardınız. Buradan hanımı korumaya çalışıyorsunuz ama daha çok mağdur oluyor. Bunları bir sefere mahsus affedin dedik. 15 yaşında evlensin diye bir şey söylemedik."

    Etiketler:
    çocuk istismarı, Taciz, Rıza, Cinsel istismar, kız çocuğu, Fatih Erbakan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Park, ailesine ‘onlara acı yaşattığı için’ özür dilediği vasiyet benzeri bir not bırakmıştı.
    Seul Belediye Başkanı Park için cenaze töreni
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Büyük Rönesans Barajı: Etiyopya için umut, Mısır için tehdit
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet