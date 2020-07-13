Fatih Erbakan '15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir' sözüne açıklık getirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "15 yaşında biri cinsel olgunluğa eriştiğine göre rızası geçerlidir" şeklindeki ifadesine açıklık getirdi. Erbakan, "İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Habertürk'te Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Seçim kararı alınması durumunda hangi ittifakın parçası olacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Erbakan, projelerini ve kırmızı çizgilerini ortaya koyacaklarını, faiz yerine üretim ve istihdam ekonomisini savunduklarını hatırlattı.

Bunları hangi ittifakta gerçekleştireceklerini değerlendireceklerini belirten Erbakan, "Yeni sistemde ittifaklar siyasetin bir parçası. O noktada da milli görüşün hedeflerine ulaşmasında hangi ittifakla birlikte olursak daha başarılı oluruz. İlgili kurullarla görüşülerek karar verilir" diye konuştu.

15 yaşındaki çocukların evlenmesi ile ilgili sözleri anımsatılan Erbakan, şunları söyledi:

"İki kız çocuğu babasıyım. 15-16 yaşında evlenmesini değil, üniversiteyi hatta yüksek lisansı bitirdikten sonra evlenmelerini isterim. İnfaz düzenlemesinde binlerce kişi olarak ifade ediliyor... Erken yaşta evlilik yapmış, anne baba rızası var. Çocukları olmuş, sonra 'Sen küçük yaşta bir kızla evlendin' deyip evlenen erkeği hapse atıyorsunuz. Erkeğin babasını da hapse atıyorsunuz. Çeşitli suçlardan affettiniz çıkardınız. Buradan hanımı korumaya çalışıyorsunuz ama daha çok mağdur oluyor. Bunları bir sefere mahsus affedin dedik. 15 yaşında evlensin diye bir şey söylemedik."