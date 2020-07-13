Van Gölü'nde teknenin batması sonucu kaybolan 3 kişinin daha cesedi bulundu

Gevaş ilçesi Altınsaç mahallesinden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, 4 sonar ve 4 ROW cihazıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 3 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 29'a yükseldi.

Cansız bedenler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.