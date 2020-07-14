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    İçişleri Bakanı Soylu, Rize'deki sel bölgesinde incelemede bulundu:

    İçişleri Bakanı Soylu, Rize'deki sel bölgesinde incelemede bulundu

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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşanan sel felaketine ilişkin, "Şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşıyoruz, aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var. İnşallah o köylere ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor" dedi.

    Şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanların yaşandığı bölgeye gelen Soylu, ilk olarak Madenli beldesinde hasar gören alanda incelemede bulundu.

    İlgililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Soylu, bölgede geçen hafta da yoğun bir yağışın söz konusu olduğunu belirterek, "Memleketimizin başka bölgelerinde de yoğun yağışın oluşturduğu bu tip sellerle karşılaşıyoruz. Tabii bir şeyin altını çizmek lazım, hem doğal afet ama bir kısmı da insana bağlı afet olarak diyebiliriz." diye konuştu.

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlara değinen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Hem Artvin'de oradaki Yusufeli baraj şantiyelerinde çok yoğun bir afetle karşı karşıya kalındı. Orada dün bir kaybımız vardı, 3 de bugün kaybımız var, 4 kaybımız. Yine aynı şekilde sabah İkizdere'de oldu. Aynı zamanda öğleden sonra da saat 16.00 itibarıyla bu bölgede Çayeli ve Madenli bölgesinde oldu. Çayeli merkezde de var. Bir mahallede yoğun tesir oluşmuş durumda ama burada da özellikle dağlardan, yukarılardan gelen rüsubatın, toprağın hem derelerin taşması hem de yukarıdan akarsuların oluşturduğu ciddi bir toprak yığılmaları, seller söz konusu. Ciddi menfezlerde tıkanıklıklar söz konusu."

    Bakan Soylu, şu anda 12 köye ulaşım konusunda problem yaşadıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

    "Aynı zamanda toplam 11 yaralımız söz konusu ve 1 de kaybımız var. İnşallah o köylere ulaşma konusunda da çok ciddi bütün ekiplerimiz çalışma yapıyor. Bir taraftan Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz burada, yine o da sabahleyin buradaydı, yani Artvin dolayısıyla İller Bankası Genel Müdürümüz geliyor, bizler de sayın Bakanımız (Hayati Yazıcı), aynı zamanda Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin Bey'le birlikte geldik. Sayın Valimiz de meselenin başından itibaren AFAD dahil olmak üzere, Kızılay dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığının tüm ekipleri dahil olmak üzere UMKE, 112 Acil hep birlikte meselenin başından itibaren tabii esas itibarıyla buranın belediyeleri, il özel idareleri çok ciddi bir çalışma içerisindeler. Şu ana kadar bir tek kaybımız var ama sabah olduğu zaman hem hasarın ne ölçüde olduğunu hep birlikte göreceğiz hem de alınabilecek, atılabilecek adımları da birlikte daha atabilme imkanına sahibiz."

    Vatandaşların helikopter konusundaki sorularına değinen Soylu, "Vatandaşlarımız doğal olarak helikopteri söylüyorlar ama bir hat var yani Ordu-Görele hattından bu tarafa helikopter geçemiyor. Sürekli zorluyorlar ama geçtiği anda buraya gelebilecekler." dedi.

    Soylu, ulaşılamayan köylere ilişkin ise "12 köyle ulaşımımız yok ama irtibatımız var. Yani orada bir problem olmadığı bilgisi var. Elbette ki maddi hasar muhakkak söz konusudur ama bir can kaybına yönelik veya başka türlü bir kayba yönelik bir durumumuz söz konusu değil. İrtibat var. İnşallah sabah olmadan veya sabahın erken saatlerinde de onlara ulaşmış oluruz." diye konuştu.

    'Devlet bütün imkanları ile buradadır'

    Devletin bütün imkanlarıyla bölgede olduğunu vurgulayan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle de hem müdahale hem de yaraların sarılması hususunda talimatları söz konusudur. Bütün çalışmalar ona göre yapılacak. Hasar tespitleri ona göre yapılacak. Allah beterinden muhafaza etsin, duamız odur. Tekrar Çayeli'mize, Madenli'ye, Rize'ye, Artvin'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Can kayıpları için de başsağlığı dileklerimizi, Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

    Soylu, bir gazetecinin, "Şu anda mahsur kalan, tehlikeli bölgede kalan var mı, kurtarılanların sayısına ilişkin bir bilgi var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Şu an 12 köye ulaşamadığımız bilgisini vermiştik. Biraz önce sayın Vali'nin son bilgiler çerçevesinde bize ilettiğiydi. Yine orada toplam 3 yaralımız var o köylerden, bir kişinin de ayağı kırık ama ulaşıldığı an buraya gelecek. Bir kayıp var, onun dışında herhangi bir mahsur kalma bilgisi şu an elimizde mevcut değil. Ama eğer böyle bir bilgiye ulaşılırsa şu anda böyle bir bilgi yok, onu da sizlerle ve kamuoyu ile paylaşırız."

    'Bir tane kayıp vatandaşımız var, inşallah canlı olarak ulaşırız'

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da büyük bir felaket yaşandığına dikkati çekerek "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

    Devletin bu konu ile alakalı hemen hemen bütün birimlerinin temsilcilerinin burada olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle devam etti:

    "Bir tane kayıp vatandaşımız var, inşallah canlı olarak ulaşırız. Onun ötesinde bir can kaybı olmaması tek tesellimiz. Onları onarırız. Tabii afet, doğal afet diyoruz. Elbette ki bunun insan faaliyetinden, eyleminden kaynaklanan sebepleri de olabilir. İnşallah bu vesile ile bunlar da ortaya çıkacak."

    Yazıcı, "geçmiş olsun" dileğini yineleyerek,  "Allah daha büyük felaketlerden korusun, esirgesin. Temennim bu." dedi.

    Yazıcı, Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşanan can kaybından duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

    Konuşmaların ardından Soylu, Yazıcı ve diğer ilgililer, Çayeli ilçesine geçerek, Eskipazar Mahallesi'nden geçen Şairler Deresi alanında da incelemede bulundu.

    Etiketler:
    Sel, Sağanak, Çayeli, Rize, Süleyman Soylu
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