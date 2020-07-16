Yavaş, Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Büyükelçiliğin açıklamasında, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a Büyükelçiliğimize yaptığı ziyaret ile Rus ve Türk belediyeleri arasındaki işbirliğine ilişkin gerçekleştirilen verimli görüş alışverişi için minnettarız. Ankara ve Moskova arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyor, yeni koronavirüs enfeksiyonuyla mücadelede iki başkent arasındaki deneyim aktarımına değer veriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ziyaret çerçevesinde iki tarafın da ilgi duyduğu alanlarda diyaloğu sürdürme isteğini belirttiği kaydedildi.

🇷🇺🤝🇹🇷 Благодарим мэра Анкары Мансура Яваша за посещение Посольства и состоявшийся в ходе него продуктивный обмен... Посольство России в Анкаре Rusya Büyükelçiliği Ankara paylaştı: 16 Temmuz 2020 Perşembe

Yavaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bugün Rusya Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Kuğulu alt geçidi nedeniyle belediyemiz tarafından kiralanan arazinin mülkiyet sorununu çözmek amacıyla Büyükelçi Aleksei V. Erkhov ile görüşme gerçekleştirdik. Kendilerine yakın işbirliği ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Today, we had a meeting with H.E. Alexei Yerkhov, Ambassador of the Russian Federation regarding to resolve the issue of the ownership of the leased land of Kuğulu Underpass. I'd like to express my gratitude for their warm hospitality and cooperation. pic.twitter.com/q8WVTUys1v — Mansur Yavaş (International) (@mansuryavas_en) July 16, 2020

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