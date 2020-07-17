Alkollü araç kullanırken kaza yaptı, suçu üstlenmeyen arkadaşını öldürdü

Adana'da kaza yapan ve alkollü olduğu öne sürülen Engin Sayın isimli bir kişi, arkadaşı Emrah Gülçiçek’i cep telefonuyla arayarak kazayı üstlenmesini istedi. Gülçiçek, olumsuz yanıt verince iki arkadaş arasında telefonda tartışma çıktı. Engin Sayın polisler gelmeden bölgeden ayrıldı.

Kazadan saatler sonra Gülçiçek’in oturduğu kıraathaneye giden Sayın, yanında getirdiği tabancayı çıkararak arkadaşına ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, Gülçiçek’in karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak Gülçiçek hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Sayın’ın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarından kaçış güzergahını belirlediği Sayın’ı yakalayarak gözaltına aldı.

Sayın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.