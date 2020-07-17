Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme 'dur' dedi

Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine, 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.

Eskişehir İdare Mahkemesi, Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği’nin başvurusu üzerine, 18 kızıl geyiğin avlanması yönünde açılan ihale için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdi.

Mahkeme kararında, "Davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı verme süresi geçip, yeni bir karar verilinceye kadar, dava konusu işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” dedi.

İhale Arifiye Mahallesi Bilir Sokak'ta 20 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.30'da açık teklif usulüyle yapılacaktı. 513 bin lira muhammen bedel biçilen, 6 ayrı bölgede yapılacak ihale hayvanseverlerin tepkisini çekmişti.