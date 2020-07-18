İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya'nın kedisi Gli'yle ilgili paylaşım: Hayatından çok memnun

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya'da gerçekleştirilen açılış hazırlıklarını inceledi. İncelemelerin ardından Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilginen Yerlikaya, görevlilerden kedinin durumu hakkında bilgi aldı.
Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" paylaşımında bulundu.
#Gli hayatından çok memnun.😊— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 18, 2020
Merak etmeyin. 🐈#AyasofyaCamii pic.twitter.com/41ApLdvz8l
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