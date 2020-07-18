İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ayasofya'nın kedisi Gli'yle ilgili paylaşım: Hayatından çok memnun

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya Camisi'nde gerçekleştirilen açılış hazırlıkları, incelemeleri sonrasında Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilgilendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Ayasofya'da gerçekleştirilen açılış hazırlıklarını inceledi. İncelemelerin ardından Ayasofya'nın meşhur kedisi Gli ile bir süre ilginen Yerlikaya, görevlilerden kedinin durumu hakkında bilgi aldı.

Yerlikaya, kişisel Twitter hesabında "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" paylaşımında bulundu.

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