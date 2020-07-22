Pınar Gültekin’in babası: Kızımı bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in babası ve ağabeyi konuştu. Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, “Kızımı bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür. Ben kızımın cenazesini almaya gelmişim. Sessiz sedasız kızımı götürmek istiyorum” dedi.

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi dün akşam saatlerinde aileye teslim edildi. DNA eşleşmesinin bir iki gün içerisinde, kesin ölüm nedenin ise yaklaşık bir ay içerisinde hazırlanacak otopsi raporu ile belli olacağı belirtildi.

Pınar Gültekin'in cenazesini bekleyen baba Sıddık Gültekin, şunları kaydetti:

"Şu anda çok sinirliyim, sinirli halimle konuşuyorum bütün Türkiye'den de özür diliyorum. Maalesef 6 senedir kızım burada okul okuyor. Bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür. Ben kızımın cenazesini almaya gelmişim. Sessiz sedasız kızımı götürmek istiyorum, şu anda doktor bey bana diyor ki 'DNA testi, acaba kızınız mı değil mi? 15 gün sonra cenazeyi alırsınız’. Ne zaman çıkacağı belli değil. Bizim insanlar hepsi şu anda bekliyorlar, kabristanı bile açılmış. Muğla'da bir sene içinde üçüncü vaka oluyor. Jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederim. Ben 15 gün burada yaşayamam.”

‘Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi, erkek katliamına kurban gitti’

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ise, şöyle konuştu:

"Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darp ederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor. Orada dövüyor. Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir. Şu an Adli Tıp Kurumu’nda vücudu deforme olduğu için DNA testi yapılacağı ve 15 güne kadar sürebileceğini söylediler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Cenaze için akrabalar yola çıkmış durumda. Mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesinin Kayber köyünde bu sabah kazılmıştır."

© İHA / BEKİR TOSUN - EREN AYHAN Kız kardeşinin karıncaya bile zarar vermediğini anlatan ağabey Vedat Gültekin, "Buraya üniversite okumaya gelmiş. Bu sene zaten son senesiydi. İki dersinden kalmıştı. Derslerini verip, bayramda evine gelecekti. Kimseye zararı olmayan kızdı yani. Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi, erkek katliamına kurban gitti. Biz burada mağdur durumdayız, bir an önce cenazemizin verilip, memleketimize gömmeye gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Otopsi işlemleri İzmir’de yapılacak

Vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı ve cenaze aileye teslim edildi. Gültekin'in DNA eşleşmesinin bir iki gün içerisinde, kesin ölüm nedenin ise yaklaşık bir ay içerisinde hazırlanacak otopsi raporu ile belli olacağı bildirildi. Gültekin'in otopsi işlemleri İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde yapılacağı açıklandı.