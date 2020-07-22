Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Muharrem İnce'ye 'Ayasofya' daveti

Cumhuriyet'in haberine göre, İnce, Erbaş'ın davetine, "Davet olursa gelmek istediğimi söyledim. Koronavirüs nedeniyle böyle limitli davet olacağını tahmin etmiştim. Bu nedenle 'Davet gelirse giderim' diye beyan etmiştim. Ancak, sizin sonrasında A Haber'e çıkıp canlı yayında halkı, milleti, devleti temsil eden bir din adamı gibi değil de AKP'li bir siyasetçi gibi konuşarak 'Davete ne gerek var, ezan davettir' şeklindeki üslubunuz hoşuma gitmedi. 'Davete ne gerek' var demiştiniz. Şimdi ben dahil tüm milletvekillerine davetiye yolluyorsunuz. Size sitemlerimi iletiyorum. Hayırlı günler diliyorum" dedi.

CHP'li İnce'nin, cuma namazına gidip gitmeyeceği henüz netleşmedi. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, CHP'li tüm milletvekillerine de Ayasofya'da cuma namazı için davet gittiği öğrenildi.