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    Ahmet Hakan'a konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Vefat edene dua edilir, beddua değil

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202007261042528715-ahmet-hakana-konusan-diyanet-isleri-baskani-erbas-vefat-edene-dua-edilir-beddua-degil/

    Danıştay kararının ardından 86 yıl sonra (cuma günü) yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'daki hutbesinde kullandığı ifadeler nedeniyle hem sosyal medyada hem de CHP'li ve İYİ Partili vekiller tarafından eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yanıt geldi. 

    Erbaş, "Fatih Sultan Mehmet Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözleriyle ilgili olarak, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuştu. 

    Hakan'ın "Atatürk’e lanet ettiğiniz şeklinde bir eleştiriyle karşı karşıyasınız. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusuna yazılı yanıt vermeyi tercih eden Erbaş şunları söyledi:

    "Ayasofya hutbemde temas ettiğim “Vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar; vâkıfın şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” ifadesiyle ilgili şu açıklamayı yapabilirim:

    Genel olarak vakfiyelerin sonu, vâkıfın bedduasıyla biter.

    'Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah’ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun' şeklinde.

    Ben de hutbede buna atıfta bulundum.

    Sadece Ayasofya’yı değil tüm vakıf mallarını kastettim.

    Geçmişi değil, bundan sonrasını kastettim. 'Uğramıştır' demedim, 'Çiğnerse lanete uğrar' dedim.

    Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Geçen geçmiştir, Allah Teala da 'tilke ümmetün kad halet, lehâ mâ kesebet ve leküm mâ kesebtüm' (Onlar gelip geçen bir ümmettiler. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız sizedir. Siz onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz) (Bakara 141) ayetiyle bizi uyarmaktadır.

    Biz geçmişe takılmadan geleceğe bakmalıyız.

    Kaldı ki Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi hususunda Atatürk’ün dahlinin olup olmadığı da tarihçiler arasında tartışmalı bir konudur.

    Velhasıl bizim millet olarak vakıf mallarını koruma konusunda çok titiz olmamız gerekir. Bunu sağlamanın tek yolu kanunlarla korkutarak olmamalı. Farklı yollarla vicdanlar harekete geçirilmeli ve inanç ilkeleri de devreye sokulmalı.

    Diyanet İşleri Başkanı olarak bunu Müslümanlara hatırlatmak benim görevim. Ben görevimi yapıyorum.

    Ama birileri benim görevim gereği hatırlattığım hususlar üzerinden bilerek ya da bilmeyerek tefrika çıkarıyor.

    Bizim inancımızda vâkıfın (vakfedenin) vasiyeti nass hükmündedir. Ona uymak gerekir.

    Bunu Müslümanlara Diyanet İşleri Başkanının camide, hutbede hatırlatması son derece normal bir davranıştır, polemik konusu yapmak iyi niyetli bir tavır değildir.

    Allah yar ve yardımcımız olsun."

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