Giresun'da yaylada kaybolan 11 yaşındaki Elif bulundu

Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna, bu sabah arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın bölgede sağ bulunduğunu söyledi.

Akbayrak'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Tuna, "Her şey yolunda. Hiçbir sorun yaşamamış. Sadece biraz acıktığını ve korktuğunu söylemiş" dedi.

Tuna, Elif Akbayrak'ın sağlık kontrolleri için Bulancak Devlet Hastanesi'ne getirileceğini kaydetti.

Elif sağsalim yeniden aramızda. Sabaha son umut diye bakmıştık. Güzel haberle güne merhaba dedik. Aralıksız 30 saattir bölgede çalışan Jandarmamız başta olmak üzere aramalara destek olan tüm kurum ve vatandaşlarımıza çok teşekkürler..#ElifAkbayrak pic.twitter.com/jQRBiO4jsD — ALİ İKRAM TUNA (@aliikramtuna) July 26, 2020

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesi Semen yaylasında 24 Temmuz Cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak'ın ailesi jandarmaya başvurmuş, bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.