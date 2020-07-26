Pınar Gültekin cinayetinde katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın barı kapatıldı

Hürriyet'ten Musa Kesler'in aktardığına göre Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın Muğla'daki 'Cüce' adlı barı kapandı. İsim levhası siyah naylon ile kaplanarak kapatılan barın duvarlarına da boyayla 'katil' yazıldı.
#SONDAKİKA | Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme! O bar kapatıldı! Duvarlarına katil yazdılar... @musakesler haberi: https://t.co/PojbDJ1Noj pic.twitter.com/5HdywP1W84— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) July 26, 2020
Muğla'da 27 yaşındaki iktisat öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, gözaltına alınan bar işletmecisi Cemal Metin Avcı, Gültekin'i bağ evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.
Ormanlık alanda Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşılmasının ardından Avcı cinayetten tutuklanmıştı.
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