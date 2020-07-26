7 yıl önce camiye dönüştürülmüştü: Trabzon’daki Ayasofya restorasyondan sonra yeniden ibadete açılıyor

İstanbul’daki Ayasofya Camisi’nin geçtiğimiz cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon’da 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi de kapılarını ziyaretçilerine açıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı törenle cami, 2 yıl aranın ardından cemaatiyle buluşacak. İstanbul’un fethinden 8 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1461 yılında Trabzon’un fethi ile birlikte kiliseden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camisi, 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restore çalışmalarının ardından 1964 yılından sonra müze olarak hizmet vermeye başladı.
İlk cuma namazı 2013’te kılındı
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi müze olarak değil de cami olarak hizmet vermesi için açılan dava 2012 yılında sonuçlandı.
- Ayasofya, 28 Haziran 2013 tarihinde uzun yıllardan sonra ilk kez namazın kılınmasıyla ibadete açıldı.© İHA /
- 5 Temmuz 2013 tarihinde ilk cuma namazının kılınmasıyla resmen ibadete açılan Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi’nde 1962 yılında tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından 56 yıl sonra 2018 yılında tarihi yapı ve bahçesinde restorasyon çalışması başlatıldı.© İHA /
- 56 yıl sonra 2018 yılında tarihi yapı ve bahçesinde restorasyon çalışması başlatıldı.© İHA /
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