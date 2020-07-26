7 yıl önce camiye dönüştürülmüştü: Trabzon’daki Ayasofya restorasyondan sonra yeniden ibadete açılıyor

İstanbul’daki Ayasofya Camisi’nin geçtiğimiz cuma günü ibadete açılmasının ardından Trabzon’da 7 yıl önce müzeden camiye dönüştürülerek restorasyon çalışması başlatılan Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi de kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı törenle cami, 2 yıl aranın ardından cemaatiyle buluşacak. İstanbul’un fethinden 8 yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1461 yılında Trabzon’un fethi ile birlikte kiliseden camiye dönüştürülen Ayasofya-i Sağir Camisi, 1958-1962 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün restore çalışmalarının ardından 1964 yılından sonra müze olarak hizmet vermeye başladı.

İlk cuma namazı 2013’te kılındı

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya-i Sağir Cami-i Şerifi müze olarak değil de cami olarak hizmet vermesi için açılan dava 2012 yılında sonuçlandı.