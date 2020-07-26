Türkiye Barolar Birliği'nden Diyanet İşleri Başkanı'na istifa çağrısı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), 86 yıl sonra cuma günü yeniden cami olarak ibadete açılan Ayasofya'daki hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'e 'lanet okumakla' eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 'acilen özür dilemesi ve istifa etmesi' çağrısı yaptı.

TBB, Ayasofya’daki ilk hutbesinde "Fatih Sultan Mehmet Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" sözleri üzerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı istifaya davet etti.

Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesi yönündeki 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının altında imzası bulunan Mustafa Kemal Atatürk’e 'lanet okuduğu' gerekçesiyle eleştirilen Erbaş’a seslenen açıklamada "TBB yönetimi olarak Diyanet İşleri Başkanını, Atatürk’ü kastederek söylediği kabul edilemez sözleri sebebiyle kınıyor, Türk Milletinden acilen özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz" denildi.

Basın Açıklamasıhttps://t.co/xb2Fp3DwWc — Türkiye Barolar Birliği (@barolar) July 26, 2020

TBB’den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk, padişahın mülkü sayılan ülkede, onun kulu olarak yaşayan insanlarımızı, yaptığı devrimlerle özgür yurttaşlar haline getiren kurucu liderdir.

Diyanet İşleri Başkanının, oturduğu makamı borçlu olduğu Mustafa Kemal Atatürk’e karşı, gizli ajandasına dayalı sözler sarf etmesi asla kabul edilemez.

Layık olmadıkları halde bu tür makamları işgal edenlerin, kutsal din duygularını gizli ajandaları doğrultusunda kullanmalarının hiç kuşkusuz başka örnekleri de olmuştur.

Cumhuriyet sayesinde oturdukları koltuklardan Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saldırılar yapanları tarih affetmeyecektir.

TBB yönetimi olarak Diyanet İşleri Başkanını, Atatürk’ü kastederek söylediği kabul edilemez sözleri sebebiyle kınıyor, Türk Milletinden acilen özür dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz."