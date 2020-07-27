Mersin Valiliği: Askerleri taşıyan otobüs devrildi, 5 asker şehit

Mersin Valiliği, askerleri taşıyan bir otobüsün Mut-Karaman yolunda devrildiğini ve kazada 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs'a sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı. Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 1 otobüs şoförü ile 5 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alındı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada "Mersin Mut ilçesi Sertavul mevkiinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış olup; İlk belirlemelere göre 1 otobüs şoförü ile 5 askerimiz şehit oldu. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.