Esenyurt'ta koronavirüs denetimi: Bazı müşteriler polis baskını sırasında okey oynamaya devam etti

Esenyurt'ta polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere uymayan bir kafe sahibi ve müşterilerine toplam 22 bin 250 lira para cezası kesti. Polis baskını sırasında bazı müşterilerin oyun oynamaya devam ettiği görüldü.

İstanbul'da Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere dair ilçe genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde bir kafeye giren polis ekipleri, yasağa rağmen nargile ve sigara içildiğini belirledi. Bununla birlikte kafede yasak olmasına rağmen oyun oynatıldığı, mekanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı görüldü. Kafe sahibine ve içeride bulunan müşterilere tedbir ve yasakları ihlal ettiklerinden dolayı toplamda 22 bin 250 lira para cezası kesildi.

Polis baskını sırasında bazı müşterilerin oyun oynamaya devam ettiği, bazı müşterilerin de kendilerini görüntüleyen kamerayı görünce maske taktığı görüldü.