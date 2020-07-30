Yavaş duyurdu: Ankara'daki taksilere ücretsiz şeffaf kabin yerleştirilecek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların ve taksicilerin sağlığını korumak, aynı zamanda yolcu kaybını önlemek için şeffaf kabin yerleştirme çalışması başlattıklarını duyurdu.

Yavaş'ın açıklamasına göre kabinler, arzu eden taksici esnafının aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek.

Pandemiyle mücadele kapsamında vatandaşımızın ve taksicilerimizin sağlığını korumak, aynı zamanda yolcu kaybını önlemek amacıyla şeffaf kabin yerleştirme çalışması başlatıyoruz.



Kabinler, arzu eden taksici esnafımızın aracına bayramdan sonra ücretsiz bir şekilde yerleştirilecek. pic.twitter.com/NhDeB67qjI — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 30, 2020

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