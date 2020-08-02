Eker'den İstanbul Sözleşmesi'ne destek

Eker Süt Ürünleri, Twitter'dan yaptığı açıklama ile İstanbul Sözleşmesi'ne destek verdiğini duyurdu.

Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Eker Süt Ürünleri, "Çağdaş Türkiye’yi inşa etme yolunda bir kilometre taşı olan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmalıyız. Tüm yetkili kurumları, paydaşlarımızı ve müşterilerimizi bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz" derken iş dünyasında fırsat eşitliğinin vurugusu yapıldı.

Firma açıklamasına, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sözleriyle son verdi.

Söz konusu açıklama şöyle:

Çağdaş Türkiye’yi inşa etme yolunda bir kilometre taşı olan İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkmalıyız. Tüm yetkili kurumları, paydaşlarımızı ve musterilerimizi bu tarihi sorumluluğu üstlenmeye davet ediyoruz.#istanbulsozlesmesiyasatir #istanbulsozlesmesi #KadinaSiddeteHayir pic.twitter.com/J4YEEVVL1d — Eker (@Ekersuturunleri) July 28, 2020

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